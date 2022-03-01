Про це розповів миколаївський волонтер Денис Барашковський. Він повідомив, що до негоди готувались, проте заготовленого виявилось недостатньо.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Потрібні також ліки, дощовики та рукавиці

Але, мабуть, це замало. Плащі, дощовики, шкарпетки, рукавички, балаклави, медичні засоби для захисту горла та знеболюючі пігулки від головного та зубного болю. Це дуже потрібно,

– наголосив Барашковський.

Волонтери радять шукати місця, де відбувається постійний збір допомоги. Ще один спосіб долучитись – приєднатись до оборони міста.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.