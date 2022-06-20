Об этом 24 каналу сообщил капитан первого ранга запаса и экс-замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он отметил, что такой вопрос решается по классике.

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Комплексное решение вопроса

По словам Рыженко, кризисный вопрос по поводу российской блокады северо-западной части Черного моря можно решить благодаря нескольким факторам. В частности, это дипломатия, международное информационное, военное и экономическое влияние.

У ООН есть много дипломатических и международно-правовых институтов, от которых зависит Россия. Если правильно скоординировать эти усилия (как в рамках полномочий ООН, так и через ее различные институты и взаимодействия со странами-членами), то это возможно достичь,

– заявил он.

Как отметил Рыженко, Организация Объединенных Наций очень многое сделала, чтобы разблокировать от пиратства побережье Африки. Он подчеркнул, что на разных встречах по этой проблеме – решение вопроса было комплексным.

Идеальный вариант

Рыженко рассказал об идеальном варианте, к которому могла бы прибегнуть Организация объединенных наций в гуманитарной миссии по разблокированию украинских портов и сопровождению конвоев. В частности, он отметил, что ООН должна была предоставить такой операции статус гуманитарной.

Тогда это значительно ограничило бы возможность России применять оружие против этих судов,

– подчеркнул Рыженко.

Опасность со стороны России

Он также отметил, что сейчас ситуация с оружием меняется для нас в лучшую сторону. Уже известно, что ВМС Украины получили противокорабельные ракеты "Гарпун".

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Как добавил Рыженко, мы уже знаем о первом примере их использования – по российскому спасательному буксиру "Василий Бех", который снабжал временно оккупированный остров Змеиный. Кроме того, на борту этого буксира был зенитно-ракетный комплекс, успешно уничтоженный с кораблем.

Однако качественное и количественное соотношение сил в пользу России таково, что без дипломатического влияния будет очень трудно обеспечить безопасность конвоя. Даже если он будет идти по территориальным водам Украины, Румынии, Болгарии и Турции,

– отметил он.

Как пояснил Рыженко, опасность состоит в том, что Россия использует подводные черны. Кроме того, на временно оккупированном острове Змеиный находится специальный отряд морского спецназа, который может ставить подводные мины. Капитан подчеркнул, что таких опасных моментов очень много.

Военный компонент

Рыженко отметил, что для разблокировки украинских портов, прежде всего, нам нужны противокорабельные ракеты. В то же время желательно, чтобы они были как берегового базирования, так и морского, поскольку последнее дает определенные маневры и возможность применять их в других местах, которые нам также интересны.

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Кроме того, для Украины важны корабли или катера. Для северо-западной части Черного моря нужны небольшие катера, выполняющие задачи морского контроля – это поиск и уничтожение морских мин, а также нейтрализация диверсионных групп противника.

Также нам нужно постоянно знать обстановку на северо-западной части Черного моря. Для этого нужны радары или беспилотники, которые будут разведывать ее, поскольку сейчас такие данные нам предоставляют партнеры.

Военной составляющей недостаточно

Рыженко отметил, что все это нам необходимо иметь в своем арсенале и наращивать, поскольку в первый день полномасштабного вторжения Россия заблокировала нас из-за значительного доминирования военной силы на море в коэффициенте не менее 10 к 1. Сейчас он меняется, однако для решения этого вопроса только военной составляющей недостаточно.

"Нужно использовать дипломатию, информационное, военное и экономическое международное влияние. Когда Россия по всем 4 направлениям ощутит опасность, тогда она пойдет на уступки", – подчеркнул Рыженко.

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