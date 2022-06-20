Про це 24 каналу повідомив капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він зазначив, що таке питання розв'язується за класикою.

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Комплексне розв'язання питання

За словами Риженка, кризове питання щодо російської блокади північно-західної частини Чорного моря можна вирішити завдяки кільком чинникам. Зокрема, це – дипломатія, міжнародний, інформаційний, військовий та економічний вплив.

В ООН є багато дипломатичних та міжнародно-правових інституцій, від яких залежить Росія. Якщо правильно скоординувати ці зусилля (як в межах повноважень ООН, так і через її різні інституції та взаємодії з країнами-членами), то це можливо досягти,

– заявив він.

Як зазначив Риженко, Організація Об'єднаних Націй дуже багато зробила, аби розблокувати від піратства узбережжя Африки. Він наголосив, що на різних зустрічах стосовно цієї проблеми розв'язання питання було комплексним.

Ідеальний варіант

Риженко розповів про ідеальний варіант, до якого могла б вдатися Організація Об'єднаних Націй в гуманітарній місії щодо розблокування українських портів та супроводу конвоїв. Зокрема, він наголосив, що ООН мала надати такій операції статус гуманітарної.

Тоді це б значно обмежило можливість Росії застосовувати зброю проти цих суден,

– підкреслив Риженко.

Небезпека з боку Росії

Він також зауважив, що зараз ситуація зі зброєю змінюється для нас у кращий бік. Уже відомо про те, що ВМС України отримали протикорабельні ракети "Гарпун".

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Як додав Риженко, ми вже знаємо про перший приклад їхнього використання – по російському рятувальному буксиру "Василій Бех", який забезпечував тимчасово окупований острів Зміїний. Крім того, на борту цього буксира був зенітно-ракетний комплекс, який успішно знищили з кораблем.

Однак якісне й кількісне співвідношення сил на користь Росії таке, що без дипломатичного впливу буде дуже важко гарантувати безпеку конвою. Навіть якщо він буде йти територіальними водами України, Румунії, Болгарії й Туреччини,

– зазначив він.

Як пояснив Риженко, небезпека полягає в тому, що Росія використовує підводні човни. Крім того, на тимчасово окупованому острові Зміїний перебуває спеціальний загін морського спецназу, який може ставити підводні міни. Капітан наголосив, що таких небезпечних моментів є дуже багато.

Військовий компонент

Риженко зауважив, що для розблокування українських портів насамперед нам потрібні протикорабельні ракети. Водночас бажано, щоб вони були як берегового базування, так і морського, оскільки останнє дає певні маневри й можливість застосовувати їх в інших місцях, які також нам цікаві.

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Крім того, для України є важливими кораблі або катери. Для північно-західної частини Чорного моря потрібні невеликі катери, які б виконували завдання морського контролю – це пошук та знищення морських мін, а також нейтралізація диверсійних груп противника.

Також нам необхідно постійно знати обстановку на північно-західній частині Чорного моря. Для цього потрібні радари або ж безпілотники, які розвідуватимуть її, оскільки зараз такі дані нам надають партнери.

Військової складової недостатньо

Риженко зауважив, що усе це нам необхідно мати у своєму арсеналі й нарощувати, оскільки в перший день повномасштабного вторгнення Росія заблокувала нас через значне домінування військової сили на морі у коефіцієнті щонайменше 10 до 1. Зараз він змінюється, однак для розв'язання цього питання лише військової складової недостатньо.

"Треба використовувати дипломатію, інформаційний, військовий та економічний міжнародний вплив. Коли Росія за всіма 4 напрямками відчує небезпеку, тоді вона піде на поступки", – наголосив Риженко.

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