Этой ночью надавали врагам "лещей" в Николаевской и Херсонской областях, – Ким

Вооруженные Силы Украины 9 и 10 марта отражали атаку российских войск, и теперь враг наконец-то отступил. Больше всего получили от ВСУ оккупанты в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в вечернем видеообращении.

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По его словам, он два дня не мог рассказывать о действиях ВСУ вокруг Николаева.

Сейчас кратко расскажу: надавали мы им "лещей" этой ночью и днем ​​хорошо. Это не возле Николаева, это в нашей области и чуть-чуть в Херсонской. Хорошо достали, все горит, все полыхает, – объяснил Ким.

Он предложил оккупантам сдаваться, ведь командиры уже бросают свои части. "Соперник знает, что пришло к нам усиление с разных сторон",

– добавил Виталий Ким.

В настоящее время украинские военные поставили цель отогнать войска на недостижимое расстояние для использования реактивных систем. Но завтра врагов ждет новый "подарок" от ВСУ.

Смотрите вечернее видеообращение Виталия Кима от 10 марта:

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