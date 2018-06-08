Этой ночью было неспокойно вблизи Авдеевки: репортаж с передовой
Неспокойно было ночью 7 июня на позициях наших военных вблизи Авдеевки, в Донецкой области. Однако нашим бойцам не привыкать, так как в последнее время они постоянно держат оружие наготове.
Террористы периодически выходят в серую зону. А это каких-то 100 метров до украинских военных, пули летят угрожающе близко.
Читайте также: Танк, многочисленные обстрелы и раненые: как боевики провоцировали ВСУ на Донбассе
По словам военнослужащих, началось все около восьми часов вечера, 7 июня. На позиции украинских военных прилетело несколько гранат из подствольника.
Стреляют, пока не стемнеет, и ночью бывает. В зависимости от того, какая у них смена, наверное. Одна смена хорошо работает, а вторая – не очень. Эти, вторые, тише,
– рассказал военнослужащий 92 ОМБр Дема.
Каждый набивает в магазин побольше трассирующих пуль, которые светятся в полете, чтобы видеть направление огня. За несколько сотен метров отсюда не так давно уничтожили осетинского наемника террористов по прозвищу Мамай.
И когда бойцы ВСУ под шумок слышат работу снайпера другим калибром – насыпают в ответ.
Сначала было тяжело, но уже привыкли, для них это уже привычный ритм жизни,
– ответил военнослужащий 92 ОМБр Денис.
К ночи интенсивность боя упала, остались лишь единичные прострелы из стрелкового оружия. Иногда слышны взрывы: минометные мины, гранаты и снаряды от РПГ. Военные делают прострелы перед собой. Но как и предполагали бойцы – террористы стреляли будто по расписанию.