Этой ночью было неспокойно вблизи Авдеевки: репортаж с передовой

Неспокойно было ночью 7 июня на позициях наших военных вблизи Авдеевки, в Донецкой области. Однако нашим бойцам не привыкать, так как в последнее время они постоянно держат оружие наготове.

Террористы периодически выходят в серую зону. А это каких-то 100 метров до украинских военных, пули летят угрожающе близко.

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По словам военнослужащих, началось все около восьми часов вечера, 7 июня. На позиции украинских военных прилетело несколько гранат из подствольника.

Стреляют, пока не стемнеет, и ночью бывает. В зависимости от того, какая у них смена, наверное. Одна смена хорошо работает, а вторая – не очень. Эти, вторые, тише,

– рассказал военнослужащий 92 ОМБр Дема.

Каждый набивает в магазин побольше трассирующих пуль, которые светятся в полете, чтобы видеть направление огня. За несколько сотен метров отсюда не так давно уничтожили осетинского наемника террористов по прозвищу Мамай.

И когда бойцы ВСУ под шумок слышат работу снайпера другим калибром – насыпают в ответ.

Сначала было тяжело, но уже привыкли, для них это уже привычный ритм жизни,

– ответил военнослужащий 92 ОМБр Денис.

К ночи интенсивность боя упала, остались лишь единичные прострелы из стрелкового оружия. Иногда слышны взрывы: минометные мины, гранаты и снаряды от РПГ. Военные делают прострелы перед собой. Но как и предполагали бойцы – террористы стреляли будто по расписанию.