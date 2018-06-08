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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Цієї ночі було неспокійно поблизу Авдіївки: репортаж з передової

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Неспокійно було вночі 7 червня на позиціях наших військових поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Проте нашим бійцям не звикати, адже останнім часом вони постійно тримають зброю напоготові.

Терористи періодично виходять в сіру зону. А це якихось 100 метрів до українських військових, кулі летять загрозливо близько.

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За словами військовослужбовців, почалося все близько восьми годин вечора, 7 червня. На позиції українських військових прилетіло кілька гранат із підствольника.

Стріляють, поки не стемніє, і вночі буває. Залежно від того, яка у них зміна, напевне. Одна зміна добре працює, а друга – не дуже. Ці, другі, тихіші,
– розповів сказав військовослужбовець 92 ОМБр Дьома.

Кожен набиває в магазин якнайбільше трасуючих куль, які світяться в польоті, щоб бачити напрямок вогню. За кількасот метрів звідси не так давно знищили осетинського найманця терористів на прізвисько Мамай.

Та коли бійці ЗСУ під шумок чують роботу снайпера іншим калібром – насипають у відповідь.

Спочатку було важко, але вже звикли, для них це вже звичний ритм життя,
– відповів військовослужбовець 92 ОМБр Денис.

До ночі інтенсивність бою впала, залишилися лише поодинокі простріли зі стрілецької зброї. Інколи чути вибухи: мінометні міни, гранати за заряди від РПГ. Військові роблять простріли перед собою. Але як і передбачали бійці – терористи стріляли ніби за розкладом.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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