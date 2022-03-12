"Как в этом выжить?": Зеленский рассказал Европе о том, как Россия бомбит больницы и школы

12 марта 2022 , 19:37
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Владимир Зеленский обратился к гражданам Италии. Он рассказал, в частности, о том, как обстреливают Мариуполь и подчеркнул, что враги разбомбили даже роддом и детскую больницу.

Президент объяснил итальянцам, что по всей Украине враги разрушили уже десятки больниц, сотни школ и детских садиков. Они разрушают университеты, полностью уничтожают жилые кварталы. 

Важно  Это война против европейских ценностей, – Зеленский обратился к итальянцам

Это ненависть ко всему живому. Представьте, что это такое и как выжить в этом? Что это значит для украинцев? Покой нельзя найти даже в церкви, потому что авиация бомбит даже их,
– заявил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что враги сбрасывают бомбы даже на площади в больших городах, ничем не отличающиеся от тех, что расположены в Европе.

Он подчеркнул, что это война не только против украинского народа, но и ценностей, которые объединяют украинцев с европейцами. 

Владимир Зеленский обратился к итальянцам: смотрите видео 

 

Автор: Тетяна Сукач