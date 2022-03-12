Президент пояснив італійцям, що по цілій Україні вороги зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл та дитячих садочків. Вони руйнують університети, повністю знищують житлові квартали.

Важливо Це війна проти європейських цінностей, – Зеленський звернувся до італійців

Це ненависть, то усього живого. Уявіть, що це таке і як в цьому вижити? Що це означає для українців? Спокій не можна знайти навіть у церкві, бо авіація бомбардує навіть їх,

– заявив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що вороги скидають бомби навіть на площі у великих містах, які нічим не відрізняються від тих, що розташовані в Європі.

Він наголосив, що це війна не лише проти українського народу, а проти цінностей, які об'єднують українців із європейцями.

Володимир Зеленський звернувся до італійців: дивіться відео