Президент пояснив італійцям, що по цілій Україні вороги зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл та дитячих садочків. Вони руйнують університети, повністю знищують житлові квартали.
Важливо Це війна проти європейських цінностей, – Зеленський звернувся до італійців
Це ненависть, то усього живого. Уявіть, що це таке і як в цьому вижити? Що це означає для українців? Спокій не можна знайти навіть у церкві, бо авіація бомбардує навіть їх,
– заявив глава держави.
Володимир Зеленський підкреслив, що вороги скидають бомби навіть на площі у великих містах, які нічим не відрізняються від тих, що розташовані в Європі.
Він наголосив, що це війна не лише проти українського народу, а проти цінностей, які об'єднують українців із європейцями.
Володимир Зеленський звернувся до італійців: дивіться відео