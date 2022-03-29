В этот раз Варшава: новое видео из серии, "если бы Россия напала на Европу"

Россия не прекращает агрессию по отношению к Украине – уже 33-й день продолжает разрушать мирные города и уносить жизни. Так что в сети решили показать, что может произойти со столицами Европы, если бы на них сейчас напала Россия.

На опубликованном видео изображено, как выглядели бы европейские столицы и тамошняя инфраструктура, если бы Россия начала их бомбардировать. Цель видео показать "если упадет Украина, упадут и другие страны".

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Представьте, если бы Путин напал на любую другую европейскую страну. Сегодня это Украина, завтра – вся Европа. Россия ни перед чем не остановится. Вы все еще думаете, что вас это не касается?

– говорится в сообщении.

Также призывают закрыть небо над Украиной или дать бойцов, чтобы мы могли противостоять врагу.

Отмечается, что пока мир думает, что это не касается, российские пропагандисты уже обсуждают планы нападения на Польшу и страны Балтии.

Смотрите видео:

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