На опублікованому відео зображено, який вигляд мали б європейські столиці, зокрема Польща, й тамтешня інфраструктура, якби Росія почала бомбардувати їх. Відео має на меті показати "якщо впаде Україна, впадуть й інші країни".

До теми Європейцям показали, що було б, якби Росія бомбила не українські міста, а Європу

Уявіть собі, якби Путін напав на будь-яку іншу європейську країну. Сьогодні це Україна, завтра – вся Європа. Росія ні перед чим не зупиниться. Все ще думаєте, що вас це не стосується?

– йдеться в повідомленні.

Також закликають закрити небо над Україною або дати бійців, щоб ми могли протистояти ворогу.

Зазначається, що поки світ думає, що їх це не стосується, російські пропагандисти вже обговорюють плани нападу на Польщу та країни Балтії.

Дивіться відео:

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