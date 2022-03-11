Відео оприлюднили у соцмережах, передає 24 канал. На відео зображено, як би виглядали бомбардування європейських столиць та як би постраждали архітектурні та культурні пам'ятки.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Де гарантії, що завтра вона не знищить вашу домівку чи не вб'є вашу близьку людину? Якщо програємо ми, програєте і ви,

– мовиться в описі до відео.

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