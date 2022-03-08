Эту ночь переживут не все из вас: бойцы ССО передали привет российским оккупантам

Российские оккупанты не имеют покоя в Украине ни днем, ни ночью. Днем против них активно воюют Вооруженные Силы Украины, а ночью – бойцы Сил специальных операций.

Бойцы ССО записали "особое обращение" к российским оккупантам, которых в Украине ожидает уничтожение.

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"Русские свинособаки, наступает ночь. А это значит, что мы выходим на охоту. Эту ночь переживут не все из вас. Мы отрежем ваши уши и ваши плохие языки. В царство Аида вы попадете глухими и немыми. Силы специальных операций объявляют на вас охоту", – говорится в видео.

Видео обращения к российским оккупантам

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