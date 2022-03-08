Бійці ССО записали "особливе звернення" до російських окупантів, який в Україні очікує знищення.

Варте уваги Це приведе до краху Росії, – пропагандист Соловйов не вірить у перемогу, ефір видалили

"Російські свинособаки, наступає ніч. А це означає, що ми виходимо на полювання. Цю ніч переживуть не всі з вас. Ми відріжемо ваші вуха та ваші погані язики. В царство Аїда ви потрапите глухі та німі. Сили спеціальних операцій оголошують на вас полювання", – йдеться у відео.

Відео звернення до російських окупантів

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!