Эту войну может остановить тот, кто ее начал, – Зеленский о прямых переговорах с Путиным

Президент Владимир Зеленский отметил, что с начала войны настаивает на непосредственной встрече с главой кремля Путиным. Причина этого проста – остановить войну может тот, кто ее начал, то есть кремлевский диктатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он хочет прекращения войны. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в киевском метро.

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Украина всегда выбирала дипломатический путь

Президент отметил, что Украина всегда выбирала дипломатический путь решения конфликта, однако Россия отвергала это и потом обвиняла нас в том, что мы якобы не хотим садиться за стол переговоров.

Однако с началом полномасштабной войны, как отметил Зеленский, мир увидел, кто действительно выступал все эти годы против дипломатического решения конфликта. Стоит отметить, что Владимир Зеленский не впервые говорит о готовности непосредственной встречи с Путиным.

Есть дипломатический путь (решения конфликта – 24 канал), а есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает – даже если это сложно, это может остановить потери тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями сотен тысяч, а возможно и миллионов людей,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что сегодня уровень доверия к Украине от международных партнеров на самом высоком уровне, в то время, как Россия и доверие – это слова антонимы.

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