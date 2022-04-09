Эту войну нельзя оправдать, – Джонсон назвал, что будет делать Лондон для защиты Украины

Британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили дальнейшие шаги по противодействию российским оккупантам.

Великобритания готова всячески содействовать Украине в борьбе с российскими оккупантами. Лондон готов к четким шагам, которые помогут остановить агрессора.

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Помощь Великобритании

Как рассказал Джонсон, Британия готова либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь нашей экономике устоять во время войны. Также британцы могут помочь нам с разминированием территорий, где находились российские оккупанты.

Вместе с партнерами Британия также будет поставлять Украине оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда больше не представала перед угрозой вторжения, шантажом или другими опасностями,

– заявил Джонсон.

Также британский премьер добавил, что нужно еще многое сделать для победы Украины и краха Путина.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Джонсона в Киеве: