Россияне в Херсонской области дали местным 2 дня на "эвакуацию": что там происходит

Российские оккупанты пытаются подогнать людей к так называемой "эвакуации" на Херсонщине. В одном из сел местным дали 2 дня на то, чтобы уехать.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, информация о 2 днях на "эвакуацию" поступила из прифронтовой Качкаровки, которая расположена на Бериславском направлении.

К теме "Без боя не обойдется": Буданов спрогнозировал, когда ВСУ освободят Херсон

По мнению Молчанова, оккупанты пытаются вывезти как можно больше людей, ведь 1 ноября традиционно закрывается речная навигация в регионе. В таком случае выехать будет невозможно.

Тогда единственное доступное средство переправы исчезнет. "Эвакуация" станет невозможной. Оккупанты могут сейчас подгонять тех, кто хочет уехать. Захотеть могут не только поклонники "русского мира", но и те люди, которые побаиваются оставаться в Херсоне,

– отметил Молчанов.

Что происходит в Херсоне

Как отмечает Молчанов, есть слухи, что российские оккупанты вывозят, к примеру, все оборудование из больниц в городе. Однако эта информация непроверенная и, скорее всего, окажется ложной. Такие сообщения уже ходили среди местных жителей и подтверждались частично. Россияне забирали лишь некоторое оборудование.

Оккупанты больше страшилки пускают, чем на самом деле вывозят. Так они побуждают людей уезжать. Нам рассказали, что уже вывезли 36 тысяч. А британцы почему-то пишут о 70 тысячах. Хотя эта информация не соответствует действительности,

– подчеркивает Молчанов.

Сейчас работают две переправы – одна в Олешки, другая – в Голую Пристань. Если было по 4 рейса в день, как сообщали оккупанты, то они могли перевести не более 15 тысяч человек. И это сомнительно, ведь люди активно ехали и на правобережье Херсонщины.

Молчанов добавил, что Херсон сейчас переполнен российскими вновь прибывшими оккупантами. Они не собираются пока отступать с правобережья.

Что происходит в Херсонской области – рассказывает Молчанов: смотрите видео

Что в Генштабе говорят об "эвакуации" в Херсонской области

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты продолжают проводить так называемую "эвакуацию". На маршрутах вывоза в аннексированный Крым россияне установили дополнительные блокпосты, где проверяют гражданское население.

В оперативном командовании "Юг" также отмечали, что российские оккупанты ведут оборону и пытаются удержать занимаемые рубежи на Херсонщине. Кроме того, они начали разворачивать дополнительные места в больницах из-за большого количества раненых захватчиков.