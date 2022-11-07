"Эвакуация" на Херсонщине: Подоляк раскрыл замыслы оккупантов

Оккупанты на Херсонщине объявили о так называемой "эвакуации". Однако, в первую очередь, она касается фактически тех россиян, которые после оккупации региона приехали туда.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, россияне, которые заехали на Херсонщину, бегут на левый берег региона, чтобы иметь возможность убежать, когда ВСУ деоккупируют Херсон.

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Крымский сценарий не сработал

Михаил Подоляк отметил, что после оккупации Крыма в 2014 году на полуостров въехали, по меньшей мере, 800 тысяч россиян. Советник главы ОП подчеркнул, что эти люди на временно оккупированном полуострове захватили там чужое имущество.

Такая же ситуация была в первые месяцы войны и в Херсоне. Колаборанты, члены оккупационных администраций и приехавшие в оккупированный город россияне также думали, что там будет все так же как и в Крыму.

"Эвакуация" произошла именно с этой категорией населения. Они перебрались в Геническ, они перебрались, скажем так, поближе к Крыму, чтобы, если что, быстренько сбежать, если такая возможность, конечно, будет,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время с территории временно оккупированного Крыма в Херсонскую область прибывают мобилизованные для усиления оккупационных войск. Однако количество живой силы россиян в Херсонской области сейчас точно назвать нельзя, ведь постоянно продолжаются перемещения.

Примитивная игра россиян

По словам Михаила Подоляка, действия россиян в Херсонской области и нагнетание ситуации вокруг региона направлены на то, чтобы показать миру, что якобы российская армия сдержала наступление украинских войск под Херсоном. Однако наши защитники и защитницы эффективно продвигаются на разных направлениях фронта.

Советник главы ОП подчеркнул, что своими действиями Россия хочет заставить западных партнеров Украины подтолкнуть нашу страну к переговорам, однако, что немаловажно, не мирных переговоров, а договоренностей о временном перемирии.

"Эвакуация" в Херсонской области: что известно

В октябре российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, сообщили, что Москва продвигает идею переговоров исключительно для того, чтобы достичь прекращения огня на фронте и использовать это для подготовки к новому наступлению в феврале – марте 2023 года.

Коллаборанты на Херсонщине объявили так называемую эвакуацию из-за якобы угрозы со стороны Вооруженных Сил. Украинские власти назвали действия россиян депортацией украинцев. В то же время, такие действия украинская сторона восприняла скептически. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, оккупанты не планируют без боев сдавать город.

Оккупанты перевозят на левый берег Херсонщины не только украинцев и своих приспешников, но и вывозят из Херсона ценные вещи. Мол, это якобы временно.

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