Украина предложила провести новые гуманитарные миссии в 15 оккупированных городах и селах Херсонской и Запорожской областей. Аналитики объяснили этот выбор тем, что естественное водное препятствие вдоль Днепра обеспечивает стабильную линию фронта.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что все указанные населенные пункты расположены на берегу реки или в непосредственной близости от нее, в нескольких километрах к югу от нее. Временное перемирие на этом ограниченном участке окажет минимальное влияние на активные наземные бои, ведь сторонам достаточно прекратить дальнобойные удары беспилотниками и артиллерийские обстрелы через воду.

Географический фактор эвакуации

Украина стремится сосредоточить усилия на населенных пунктах Херсонской области: Раденской, Костогризово, Голой Пристани, Старой Збуревке, Новой Збуревке, Гладковке, Больших Копанях, Кардашинке и Великой Кардашинке.

В Запорожской области в список вошли Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Аналитики подчеркивают, что Днепр и Каховское водохранилище служат существенными препятствиями, которые делают невозможными пехотные штурмы через текущую линию контроля.

Любое гуманитарное прекращение огня требует стабильной и пригодной для обороны линии соприкосновения. Именно поэтому подобные миссии нецелесообразны в районах без четкой линии разграничения, в частности на Донбассе, где Кремль ранее предлагал паузу в районе Константиновки.

Международное посредничество

Договоренности о безопасных коридорах пытаются расширить и на международном уровне. Президент США Дональд Трамп отметил, что Белый дом стремится расширить такие гуманитарные инициативы, отметив вклад первой леди США Мелании Трамп в переговорный процесс.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что перечень городов и сел не является окончательным и его обновленная версия уже передали американской стороне.