Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуном". Более того, он подчеркнул, что россияне дают коридоры жителям Белгородщины, но не гарантируют им безопасность, сообщает 24 Канал.

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"Россияне не изменяют своим принципам"

"Фортуна" рассказал, что российская армия, так сказать, "не изменяет своим принципам". Он утверждает, что население приграничных территорий местных властей вообще не интересует. Более того, он заявил, что россияне не контролируют Шебекино – люди сейчас массово уезжают, в городе хаос и мародерство. Поэтому люди начали массово бежать из Шебекино.

Кроме того, по словам "Фортуны", населенные пункты, расположенные непосредственно на границе, обстреливаются авиацией, артиллерией, бронетехникой армии России.

"Они действуют, как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им плевать", – прокомментировал ситуацию "Фортуна".

Вместе с тем он заявил, что добровольцы получают очень много обращений с просьбой помочь эвакуироваться из Белгородской области. По его словам, бойцы РДК и легион "Свобода России" могут это обеспечить.

Желающих (эвакуироваться – 24 Канал) очень большое количество. Они могут обратиться непосредственно к бойцам РБК или легиону или написать в соцсетях – мы их постоянно мониторим. Мы будем обеспечивать перевозку людей. Такая возможность сохраняется, сделать это возможно, но количество людей велико

– рассказал "Фортуна".

Отдельно он подчеркнул, что людям будут обеспечивать безопасность, если они обратятся к российским добровольцам.

Добровольцы предложили гуманитарный коридор в Украине

В субботу 3 июня русские войска обстреливали населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие. В легионе "Свобода России" заявили, что они бьют по своим городам, просто, чтобы выгнать оттуда российских добровольцев, желающих навести порядок в стране.

В легионе учли, какую опасность для гражданского населения представляют постоянные обстрелы, а потому предложили гуманитарный коридор в Украине. Безусловно, предварительно согласовав это с Украиной.

"Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, страдающих от обстрелов армии режима. Поэтому всем кому нужна помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей", – говорится в сообщении.