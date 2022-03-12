Эвакуация из Бучи и Ворзеля 12 марта возможна на собственных авто
В украинских городах продолжают организовывать гуманитарные коридоры. В частности, в Буче и Ворзеле жителям разрешили выбираться не только на организованных автобусах, но и на собственных машинах.
12 березня триватиме евакуація людей з міст і сіл, де ведуться активні бойові дії. Так, усі охочі з Бучі та Ворзеля матимуть можливість виїхати, в тому числі на власних авто.
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Евакуйовуватися з Бучі та Ворзеля можна власним авто
Так, 12 березня мешканцям Бучі та Ворзеля дозволили на власних автомобілях долучатися до маршрутів евакуаційних колон:
- Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка
- Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка.
У Бучанській міській раді закликають, щоб кожен повідомив своїм рідним, друзям, а також сусідам.
- Якщо ж у вашій автівці є вільне місце, то потурбуйтеся, будь ласка, про ближніх. Вивезіть із собою тих, хто цього потребує.
Що стосується часу відправлення колон, то його озвучать пізніше.
До теми – Вечірнє звернення Ірини Верещук 11 березня – дивіться відео:
Текст публікації Бучанської міської ради
12 березня: евакуація триває
Сьогодні можна жителям Бучі та Ворзеля на своїх авто доєднуватись до маршрутів слідування:
Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка
Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка.
Повідомте рідним, друзям, сусідам!
Якщо в авто є місце – заберіть тих, хто цього потребує!
Час відправлення уточнюється.