Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

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Что говорит власть о выезде из Днепропетровщины

Лукашук сообщил, что получает немало вопросов о том, выезжать ли из прифронтовых районов Днепропетровской области, или оставаться. В ответ на это глава местного облсовета отметил, что каждый день войны связан с риском и опасностью.

В то же время он добавил – если у людей есть возможность выехать из прифронтовых территорий, то стоит сделать это заранее. Но Лукашук отметил, что пока официально эвакуацию из прифронтовых общин не объявляли.

Областная военная администрация может обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания,

– подчеркнул Лукашук.

Председатель Днепропетровского облсовета вместе с тем добавил, что те, кто решил остаться, должен четко оценивать все риски и быть готовыми к любым ситуациям. Лукашук отметил, что жизнь является наивысшим приоритетом, поэтому следует выбирать самый безопасный вариант.

"Сейчас каждый делает выбор самостоятельно", – резюмировал Лукашук.

Стоит добавить, что, согласно карте DeepState, враг находится на расстоянии около 6 километров от Днепропетровской области.

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Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что сейчас наступление российской армии на Днепропетровщину остается больше политическим вызовом, чем военным. В то же время он добавил, что недооценивать своего противника никогда не стоит.