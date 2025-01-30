Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

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Що говорить влада про виїзд з Дніпропетровщини

Лукашук повідомив, що отримує чимало запитань про те, чи виїжджати з прифронтових районів Дніпропетровської області, чи залишатися. У відповідь на це очільник місцевої облради наголосив, що кожен день війни пов'язаний з ризиком і небезпекою.

Водночас він додав – якщо у людей є можливість виїхати з прифронтових територій, то варто зробити це заздалегідь. Але Лукашук наголосив, що наразі офіційно евакуацію з прифронтових громад не оголошували.

Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання,

– наголосив Лукашук.

Голова Дніпропетровської облради разом з тим додав, що ті, хто вирішив залишитися, повинен чітко оцінювати всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій. Лукашук наголосив, що життя є найвищим пріоритетом, тому слід обирати найбезпечніший варіант.

"Зараз кожен робить вибір самостійно", – резюмував Лукашук.

Варто додати, що, згідно з мапою DeepState, ворог перебуває на відстані близько 6 кілометрів від Дніпропетровської області.

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Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко наголосив, що наразі наступ російської армії на Дніпропетровщину залишається більше політичним викликом, ніж військовим. Водночас він додав, що недооцінювати свого противника ніколи не варто.