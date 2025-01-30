Вибухи із передової уже чутно на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане на сторінці міста Кам'янське.

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Вибухи з фронту чути уже на Дніпропетровщині

У мережі з'явилися кадри, зняті на кордоні Дніпропетровщини, недалеко від усім відомої стели на в'їзді у Донецьку область.

Звідти – 30 кілометрів від Покровська.

Автор відео зазначає, що раніше до цього місця звуки вибухів ще не доносилися.

"Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахкало", – каже чоловік за кадром.

Вибухи з передової доносяться до Дніпропетровщини: дивіться відео

Нагадаємо, що аналітики Deep State днями повідомили, що ворог окупував населений пункт Велика Новосілка. Селище розташоване у Волноваському районі Донецької області. Звідти до Дніпропетровщини напряму залишається менше ніж 20 кілометрів.