Об этом 24 каналу сказала министр по реинтеграции временно оккупированных областей Ирина Верещук. Она заверила, что всего в Донецкой области 75% населения уже эвакуировали.

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По ее словам, люди смогли выехать с помощью волонтеров или областных властей.

Сейчас на Донбассе в общей сложности остаются 350 тысяч человек. Но мы рассчитываем, что нам удастся эвакуировать еще около 200 тысяч человек,

– подчеркнула Верещук.

Министр по реинтеграции временно оккупированных областей отметила, что по состоянию на 27 августа более 13 тысяч человек удалось эвакуировать, из них треть – это дети, еще более 1700 – маломобильные пожилые люди.

Как можно уехать из Донбасса или других южных областей? Верещук пояснила, что для этого нужно позвонить по телефонам, которые есть на сайтах областей, или по номеру Министерства по реинтеграции временно оккупированных областей – 1548.

Кроме того, по ее словам, если есть обязательная эвакуация, как в Донецкой области, государство бесплатно обеспечивает людей всем. Речь идет о:

транспортировке поездом,

первой обязательной выплате по прибытию человека (2200 наличными),

проживании (в частности, ОВА обеспечивает местами для проживания),

питании,

медицинском обеспечении.

К слову, правительство призывает жителей Донецкой области уезжать из региона из-за отсутствия отопления. Кроме того, обязательную эвакуацию могут объявить на части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Также ранее Ирина Верещук рассказывала, что из Херсонской области уехало 50% населения. Однако глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич подчеркнул, что эвакуироваться не могут более 20 тысяч жителей.

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