Про це 24 каналу сказала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук. Вона запевнила, що загалом на Донеччині 75% населення вже евакуювали.

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За її словами, люди змогли виїхати за допомогою волонтерів чи обласної влади.

Зараз на Донбасі в цілому залишаються 350 тисяч людей. Але ми розраховуємо, що нам вдасться евакуювати ще близько 200 тисяч людей,

– наголосила Верещук.

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей зазначила, що станом на 27 серпня більше 13 тисяч людей вдалося евакуювати, з них третина – це діти, ще більше 1700 – маломобільні люди похилого віку.

Як можна виїхати з Донеччини чи інших південних областей? Верещук пояснила, що для цього потрібно зателефонувати на номери, які є на сайтах областей, або за номером Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих областей – 1548.

Крім того, за її словами, якщо є обов'язкова евакуація, як на Донеччині, держава безкоштовно забезпечує людей всім. Йдеться про:

транспортування потягом,

першу обов’язкову виплату по прибуттю людини (2200 готівкою),

проживання (зокрема, ОВА забезпечує місцями для проживання ),

харчування,

медичне забезпечення.

До слова, уряд закликає жителів Донецької області виїжджати з регіону через відсутність опалення. Крім цього, обов'язкову евакуацію можуть оголосити на частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Також раніше Ірина Верещук розповідала, що з Херсонської області виїхало 50% населення. Проте голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич наголосив, що евакуюватися не можуть понад 20 тисяч жителів.

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