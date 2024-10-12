Ночью я вообще не сплю, – жительница Купянщины рассказала, как решилась на эвакуацию

Российские оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область. Люди вынуждены идти на эвакуацию, потому что жить в прифронтовых районах становится все сложнее.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, буквально вчера, 11 октября, оккупанты по меньшей мере 5 раз обстреляли Купянск-Узловой. В ночь на 12 октября зафиксировали новые удары со стороны оккупантов. Город сейчас местами сильно поврежден.

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Женщина почти не спала две недели

Эвакуация из прифронтовых районов Харьковской области возможна. На днях жительница Ковшаровки Надежда написала заявление на эвакуацию. Женщина с начала полномасштабной войны не выезжала из поселка, который расположен на левом берегу реки Оскол. Для нее это было сложным решением. Но ситуация несколько ухудшилась, поэтому пришлось выезжать.

Любую эвакуацию сейчас сложно проводить. Иногда бывают случаи, когда российские дроны со скидами "охотятся" на автомобили. Тогда приходится маневрировать.

За 11 октября с Купянщины удалось эвакуировать 15 человек. А всего за неделю безопасно эвакуировали с левого берега Оскола около 70 человек. Тут не учтены люди, которые самостоятельно выехали.

Именно сейчас решила эвакуироваться, потому что уже страшно стало. Ситуация ухудшилась. Ночью я вообще не сплю. Наверное, уже где-то две недели не спала. В аптеку уже месяц не ходила, потому что боюсь. У нас здесь было четыре магазина. Сейчас осталось два, которые работают,

– рассказала Надежда.

Начальник сектора превенции Купянского РО полиции Константин Домлин сообщил приблизительные цифры, сколько сейчас людей проживает на прифронтовых территориях. Цифры меняются, потому что эвакуация происходит каждый день. Купянская ОТГ – примерно 6 – 6,5 тысячи человек, Кондрашевская ОТГ – около 2700 – 2800 человек, Куриловская ОТГ – около 1600 человек, Петропавловская ОТГ – около 340 – 350 человек.