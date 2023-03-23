Внутри перемещенные лица расселяют, в частности, в Харькове. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с переселенцами и теми, кто помогает им.
Смотрите также Миссия "спасти жизнь": в WP показали, как эвакуируют людей из ада войны в Украине
Эвакуироваться можно с животными
В Харькове эвакуированных людей размещают, в частности, в приютах и шелтерах. Туда можно забирать и своих домашних питомцев. Они будут жить бесплатно вместе с владельцами.
"Очень многие жители cел остаются дома. Они считают, что не могут забрать с собой большую собаку, например. Можно уезжать и надо, забирая своих животных. Никто их никуда не выбросит, не выгонит", – рассказала Анна Черненко.
Сколько человек уехали
По официальным данным, с начала деоккупации Харьковской области с сентября оттуда эвакуировалось около 25 тысяч человек. 5 тысяч из них нуждались в расселении.
"Иногда Харьков становится промежуточным пунктом. Люди выезжают дальше, если находят куда. Им часто помогают найти куда, если, например, Харьков они продолжают считать опасным", – сказала корреспондентка из Харькова.
Какие условия проживания для переселенцев из Харьковской области: смотрите видео
Какие условия проживания
Из Купянского района вместе с детьми уехала и многодетная мама Любовь. Сделали это после того, как часть их дома была разрушена россиянами. В настоящее время женщина вместе с детьми проживает в одном из харьковских шелтеров.
29 января по мне прилетела кассетная ракета. Дома нет, мы приехали сюда. Кушать есть – кормят, одежда есть, слава Богу, а так – все нормально. Дом надо,
– рассказала Любовь.
По словам руководительницы одного из харьковских шелтеров Людмилы Сотниковой, ВПЛ проживают у них еще с лета. Но массовый заезд из Купянского района начался с конца декабря 2022 года.
"И вот массовое заселение сейчас. У нас есть 140 человек", – рассказала Сотникова.
Люди, которые эвакуировались из Купянщины, в общежитиях проживают бесплатно. Однако там бывают нужды из-за большого количества людей.
"Стиральные машины, сушилки – нам неотложная потребность. И некоторый ремонт сантехнического оборудования", – отметила руководитель шелтера.
Можно проживать и в доме
Если переселенцы не готовы проживать в Харькове в общежитии, ведь имели частный дом, то их могут отправить, например, в Ровенскую область, чтобы там они получили именно дом.
Мы готовы забирать людей с животными, мы готовы отправлять с помощью эвакуационных поездов дальше в другие области, где людям готовы предоставлять домики,
– заявила координатор эвакуации Координационного гуманитарного центра Марта Гынюк.
Эвакуация бесплатна. При необходимости вам помогут оформить документы, а также выплаты для внутренне перемещенных лиц.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- Местные власти объявили обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Детей и маломобильных людей увозят на более безопасные территории.
- С начала марта ожесточенные бои продолжаются на севере Луганской области на участке линии фронта Сватово – Кременная. Сейчас оккупанты хотят отбить Купянск.
- По словам военного эксперта, главы Украинского центра безопасности Сергея Кузана, Купянск является важным узловым центром железнодорожного сообщения. И именно через него проходит ветвь поставок из российских Валуйков, питающая всю северную часть Луганщины.