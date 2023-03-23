Внутрішньо переміщених осіб розселяють, зокрема, в Харкові. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з переселенцями та тими, хто їм допомагає.

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Евакуюватися можна з тваринами

У Харкові людей, які евакуювалися, розміщують, зокрема, в притулках та шелтерах. Туди можна забирати й своїх домашніх улюбленців. Вони будуть жити безкоштовно разом із власниками.

"Дуже багато мешканців сіл залишають вдома. Вони вважають, що не можуть забрати з собою велику собаку, наприклад. Можна виїжджати й треба, забираючи своїх тваринок. Ніхто їх нікуди не викине, не вижене", – розказала Анна Черненко.

Скільки людей виїхали

За офіційними даними, від початку деокупації Харківської області з вересня звідти евакуювалося близько 25 тисяч людей. 5 тисяч з них потребували розселення.

"Іноді Харків стає проміжним пунктом. Люди виїжджають далі, якщо знаходять куди. Їм часто допомагають знайти куди, якщо, наприклад, Харків вони продовжують вважати небезпечним", – сказала кореспондентка із Харкова.

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Які умови проживання

З Куп’янського району разом із дітьми виїхала й багатодітна мама Любов. Зробили це після того, як частину їхнього будинку зруйнували росіяни. Нині жінка разом із дітьми проживає в одному із харківських шелтерів.

29 січня по мені прилетіла ракета касетна. Хати немає, ми приїхали сюди. Їсти є – годують, одежа є, слава Богу, а так – все нормально. Хату треба,

– розказала Любов.

За словами керівниці одного із харківських шелтерів Людмили Сотнікової, ВПО проживають у них ще з літа. Але масовий заїзд із Куп’янського району розпочався з кінця грудня 2022 року.

"І от масове заселення нині. У нас є 140 осіб", – розказала Сотнікова.

Люди, які евакуювалися з Куп’янщини, у гуртожитках проживають безкоштовно. Однак там бувають потреби через велику кількість людей.

"Пральні машини, сушилки – нам нагальна потреба. І деякий ремонт сантехнічного обладнання", – зазначила керівниця шелтеру.

Можна проживати і в будинку

Якщо переселенці не готові проживати в Харкові в гуртожитку, адже мали приватний будинок, то їх можуть відправити, наприклад, на Рівненщину, аби там вони отримали саме будинок.

Ми готові забирати людей з тваринками, ми готові відправляти за допомогою евакуаційних потягів далі в інші області, де людям готові надавати будиночки,

– заявила координаторка евакуації Координаційного гуманітарного центру Марта Гинюк.

Якщо ви таки наважилися виїжджати, повідомити про бажання евакуюватися можна на гарячі лінії органів місцевої влади +38 (095) 771-44-46 та +38 (098) 940-78-33. Або ж заповнити електронну форму за посиланням. Також з питань евакуації можна звернутися до волонтерської організації Helping to Leave: +38 (093) 177-64-58. Для тих, хто хоче евакуюватися, працює гаряча лінія Мінреінтеграції 15-48. Окрім того, можна написати нам у месенджери на номер +38 (096) 078-84-33.

Евакуація безкоштовна. У разі потреби вам допоможуть оформити документи, а також виплати для внутрішньо переміщених осіб.

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