Группа эвакуированных из Ирана украинцев прибыла в Киев

В Украину автобусом прибыли эвакуированные украинцы из Ирана. Это был завершающий этап совместной операции ГУР и МИД.

На этот раз удалось вернуть 31 человека: 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР и Общественное.

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Как проходила эвакуация из Ирана

В целом из Ирана и Израиля эвакуировали 164 украинца.

Это достаточно сложная эвакуация. Она была осуществлена в два этапа. Первый этап это был эвакуация из Израиля, тогда было вывезено всего 176 граждан, 133 из них украинцы. Из Ирана было вывезено 31 человека, тоже они все украинцы,

– рассказала представитель ГУР Ольга Мосендз.

Она отметила, что сложность эвакуации из Ирана была в том, что там полностью отсутствует Интернет и связь из-за обстрелов, и это "было очень стрессово" для людей.

В️ ГУР рассказали, что после сбора на территории диппредставительства группу украинцев доставили автобусом до иранско-азербайджанской границы. Затем был пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс между обеими странами.

Эвакуация из Ирана / Фото ГУР

"Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом - рекой, которая впадает в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами к паспортному контролю и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно – других", - рассказывала одна из женщин.

После прохождения таможенных процедур эвакуированных встретила азербайджанская сторона, а затем был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев. Уже оттуда людей доставили автобусом в Киев.

"Моя дочь родилась в Украине. Мы переехали в Иран, когда ей было всего 5, младший сын никогда не видел страны, из которой мы происходим. Но оба они знают украинский язык, имеют вышиванки, и любят вареники и борщ", – рассказала одна из эвакуированных.