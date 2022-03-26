Эвакуация из Ирпеня очень опасна, – мэр города

В Ирпене Киевской области, постоянно идут бои. Людей просят не выходить из убежищ и укрытий.

Об этом 26 марта сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Однако он сказал, что можно обращаться за помощью к волонтерам.

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"К сожалению, сейчас эвакуация населения является очень опасной. В нашем городе бои почти не прекращаются. Но волонтеры продолжают формировать списки граждан, которым нужна помощь или которые хотят уехать из Ирпеня", – написал мэр.

Звонить и оставлять заявки можно по номерам:

+380 63 961 9776;

+380 68 043 7205;

+380 68 370 3842;

+380 93 076 8411;

+380 96 869 8062;

+380 96 451 1937;

+380 73 113 0832.

"Прошу передать вашим родным и близким, которые сейчас находятся в Ирпене, чтобы сейчас не выходили из укрытий и хранилищ! Это опасно для их жизни", – добавил Маркушин.

Военное положение в Киевской области

В Киевской области усиливают комендантский час. Он продлится с сегодня, 26 марта, с 20:00 до 7:00 утра понедельника. То есть до 28 марта. Мэр столицы подчеркнул, что во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Усиление комендантского часа: смотрите видео