Про це 26 березня повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Однак він сказав, що можна звертатися за допомогою до волонтерів.

До теми 80% міста Ірпінь на Київщині вже звільнили, – МВС

"На жаль, зараз евакуація населення є дуже небезпечною. У нашому місті бої майже не припиняються. Але волонтери продовжують формувати списки громадян, яким потрібна допомога, чи які хочуть виїхати з Ірпеня", – написав мер.

Телефонувати й залишати заявки можна за номерами:

+380 63 961 9776;

+380 68 043 7205;

+380 68 370 3842;

+380 93 076 8411;

+380 96 869 8062;

+380 96 451 1937;

+380 73 113 0832.

"Прошу передати вашим рідним і близьким, які зараз перебувають в Ірпені, щоб зараз не виходили з укриттів і сховищ! Це небезпечно для їхнього життя", – додав Маркушин.

Воєнний стан на Київщині

У Київській області посилюють комендантську годину. Вона триватиме від сьогодні, 26 березня, з 20:00 до 7:00 ранку понеділка, 28 березня. Мер столиці наголосив, що під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Посилення комендантської години: дивіться відео