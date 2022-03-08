Эвакуация из Ирпеня продолжается: уже удалось вывезти три тысячи человек

Украинским спасателям удалось вывезти уже три тысячи человек из города Ирпень. Эвакуация продолжается.

Спасатели пытаются эвакуировать в безопасное место больше людей. Накануне ночью продолжались напряженные бои в городе: оккупанты буквально делают из него руины.

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Продолжается эвакуация населения из Ирпеня в Киев. Помощь оказана почти 3 тысячам гражданских. Работы проводятся и дальше,

– говорится в сообщении.

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