Эвакуация из Ирпеня продолжается: уже удалось вывезти три тысячи человек
8 марта 2022 , 14:15Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Украинским спасателям удалось вывезти уже три тысячи человек из города Ирпень. Эвакуация продолжается.
Спасатели пытаются эвакуировать в безопасное место больше людей. Накануне ночью продолжались напряженные бои в городе: оккупанты буквально делают из него руины.
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Продолжается эвакуация населения из Ирпеня в Киев. Помощь оказана почти 3 тысячам гражданских. Работы проводятся и дальше,
– говорится в сообщении.
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