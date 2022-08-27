При этом он подчеркнул, что в каждом районе созданы эвакуационные комиссии, и они работают очень давно.

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Украина не готовит эвакуацию из Киева

Роман Ткачук подчеркнул, что об эвакуации из Киева сейчас не говорится. Речь об обучении эвакуационных комиссий на случай разных ситуаций.

Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева,

– сказал Ткачук.

Он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда должны быть готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Это и есть основная задача системы, особенно сейчас, во время полномасштабной войны.

Просим журналистов и блоггеров быть ответственными, не играть на руку врагу и не создавать панику на пустом месте. Проверяйте информацию, уточняйте. Мы всегда на связи. Помните, что умышленное искажение информации и распространение фейков в военное время может привести к катастрофическим последствиям,

– добавил директор Департамента муниципальной безопасности.

Где могут объявить обязательную эвакуацию

Правительство призывает жителей Донецкой области выезжать из региона из-за отсутствия отопления. Кроме того, обязательную эвакуацию могут объявить на части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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