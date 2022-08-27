При цьому він наголосив, що у кожному районі створені евакуаційні комісії й вони працюють дуже давно.

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Україна не готує евакуацію з Києва

Роман Ткачук наголосив, що про евакуацію з Києва зараз не мовиться. Мовилось про навчання евакуаційних комісій на випадок різних ситуацій.

Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об'єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов'язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва,

– сказав Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі й всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основне завдання системи, а особливо зараз, під час повномасштабної війни.

Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв'язку. Пам'ятайте, що навмисне викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків,

– додав директор Департаменту муніципальної безпеки.

Де можуть оголосити обов'язкову евакуацію

Уряд закликає жителів Донецької області виїжджати з регіону через відсутність опалення. Крім цього, обов'язкову евакуацію можуть оголосити на частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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