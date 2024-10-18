Забрал кота и несколько фотографий: щемящие кадры эвакуации из Купянщины

К эвакуации на Купянщине приковано все внимание волонтеров, полиции и общественных организаций. Людей эвакуируют из самого города Купянск и, особенно, с левобережья из-за обострения боевых действий. Люди берут с собой маленькие сумки с вещами, фотографии из дома и домашних любимцев.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что людей направляют сначала в соответствующие пункты, где им оказывают необходимую помощь и вещи. После этого люди могут поехать в Харьков или бесплатными поездами в другие населенные пункты Украины.

Смотрите также Оккупанты подходили в 4 километрах от Купянска, – Синегубов

Эвакуация из Купянщины

По словам корреспондента, что в целом с Купянщины нужно эвакуировать примерно 10 тысяч человек.

Кадры с эвакуации очень щемящие, ведь люди пытаются "упаковать" свою жизнь в несколько сумок. Кроме того, сейчас уже наступает похолодание, поэтому важно брать с собой и теплые вещи.

Каждый раз, когда общаешься с людьми, они говорят "я забрал теплую куртку, кота или собаку и несколько фотографий из дома". Именно это люди забирают и везут с собой,

– отметила Черненко.

Сейчас под эвакуацией есть четыре громады Купянщины. Прежде всего эвакуация проводится с левого берега, ведь там зона очень опасна. Оттуда должны выехать 4 тысячи человек.

Счастливые кадры эвакуации из Купянщины / Фото 24 Канал

Кроме того, количество детей, которое нужно эвакуировать составляет 36 человек. Эта цифра является небольшой, большинство детей с семьями уже выехали.

Из-за опасности, а именно постоянные российские обстрелы, невозможно, чтобы автобусы с людьми выезжали один за другим. Были случаи, когда автобусы попадали под обстрелы, тогда погибали волонтеры и гражданские люди.

Для эвакуации людей с левобережья нужно осуществить поездку через переправу, которая также является целью для россиян.

Представитель Координационно-гуманитарного центра рассказал, что еще одной проблемой является связь, без которой часто нет коммуникации с людьми на левом берегу. Поэтому часто людей нужно эвакуировать гораздо больше, чем есть заявок. Также центр призывает людей брать как можно меньше вещей, ведь их обеспечат базовыми потребностями, зато мест в машинах мало.

Я призываю людей выезжать. Я понимаю, что дом – это очень важно, но в каждый дом может прилететь,

– сказал представитель.

Корреспондентка также рассказала, что большинство людей, которых эвакуируют – это пожилые люди от 70 лет. Поскольку они являются маломобильными, волонтеры и психологи им каждый раз помогают с грузами.

Людей, которых эвакуировали, привозят в соответствующие пункты. После этого их расселяют в Харькове, есть и бесплатные поезда, если человек хочет поехать в другой город Украины.

Конечно, что сначала людям нужно оправиться. В пунктах их кормят и предоставляют самые необходимые вещи, а именно одеяла, медикаменты, продуктовые наборы и корма для домашних любимцев,

– отметила Черненко.

Эвакуированные жители Купянщины рассказали, что в их домах нет ни воды, ни света, ни газа. Россияне же осуществляют обстрелы беспрестанно.

Председатель Харьковской ОВА объяснил, что на левобережье уже невозможно предоставление социальных услуг, то есть коммунальные услуги, отопления, поставки воды и тепла. Как только туда выезжают украинские ремонтные бригады, они сразу попадают под российские обстрелы.

Неделю назад мы подали список населенных пунктов, включая Купянск, чтобы статус зоны возможных боевых действий был изменен на зону активных боевых действий. Сейчас ждем решения профильных министерств,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Корреспондентка добавила, что важно эвакуироваться именно сейчас, ведь на левобережье уже нет коммуникации, погода становится неблагоприятной из-за похолодания, а река Оскол, которая является естественным фактором, который останавливает врага, может замерзнуть.

Этот период очень сложный. Однако жизнь и здоровье важнее всего. Вчера у нас был рекорд – удалось эвакуировать 245 человек, 30 из них – дети,

– подчеркнула Черненко.