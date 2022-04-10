Эвакуация из Мариуполя началась одновременно с войной, но поезда ехали пустыми

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что сразу, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной, в Мариуполе объявили об эвакуации.

Но люди не очень хотели уезжать из города. Большинство думали, что "постреляют" немного и закончится.

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Большинство людей не представляли последствий

Мэр города признался, что тоже думал, что все пройдет. Но все же местные власти объявили об эвакуации.

Мы говорили людям о возможности эвакуироваться. Еще в феврале Укрзализныця организовала эвакуационные поезда из Мариуполя. Их двинулось три – на Западную Украину. Но вы знаете, что эти поезда двинулись из города полупустыми? Мы говорили людям о возможности покинуть город, но мало кто захотел воспользоваться ею,

– рассказал он.

Он добавил, что когда люди поняли всю серьезность ситуации, было уже слишком поздно. Враг запер кольцо. И сотни тысяч человек застряли в городе.

Давайте будем честными – не только я, большинство мариупольцев думали так же, война будет, как в 2014-м. Постреляют-постреляют и договорятся. И все успокоится, и зачем в таком случае уезжать. А когда поняли, что это совсем другая война – было поздно. Враг запер кольцо. И уже 1 марта мы не могли ни въехать в город, ни уехать, ни ввезти гуманитарку, ни забрать людей,

– вспоминает Бойченко.

Он подчеркнул, что, начиная с 1 марта, ни одна гуманитарная колонна не смогла попасть в Мариуполь – их не пропускали оккупанты.

Некоторым мариупольцам удалось вырваться из города в первых числах марта, но это было очень рискованно. А некоторым оккупанты приказывали возвращаться в город еще на первом блокпосте.

Оккупанты говорили людям: у нас нет команды выпускать людей. Уже с начала марта началась большая работа по организации эвакуации, проводимой на высшем государственном уровне. Лично координировала работу Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

– добавил мэр города.

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