Ребенок три недели просидел на морозе, без теплых вещей, без света, – переселенка из Мариуполя

После оккупации Мариуполя Анна со своими двумя дочерьми и матерью приехали во Львов. Цинические фразы россиян, эвакуация из уничтоженного города и слезы радости на первом украинском блокпосте.

Об этом и многом другом Анна рассказала в рамках проекта СВОИ. Каким был путь из Мариуполя, читайте дальше.

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"Мне было физически плохо. Потому что оно здесь ходит, как хозяева", – Анна о российских захватчиках.

Как женщина выбиралась из города и что ей говорили оккупанты

Анна рассказала, что они с семьей сидели впятером на заднем сиденье маленькой машины, когда эвакуировались из города. Женщина признается, что ее ужасно раздражала вежливость захватчиков.

Они проверяли документы только у водителя и говорили: "Хорошо вам доехать". Еще один оккупант, увидев, что младшая дочь Анны сидела в майке, подчеркнул женщине, что "ребенок у вас простудится".

Такая циничная "забота" бесила женщину. Она ехала из разрушенного россиянами города, где своими глазами видела всю суть "русская мира".

Ребенок три недели просидел на морозе, без теплых вещей, без света, без всех необходимых условий. А тут он мне будет рассказывать, что лучше для моего ребенка,

– возмущается Анна.

Жительница Мариуполя рассказала, что когда они с семьей увидели первый украинский блокпост, все плакали. Они осознали, что им наконец-то удалось вырваться из-под российской оккупации.

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Во что оккупанты превратили Мариуполь

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, сказал, что российская армия превратила Мариуполь в "город безымянных могил". Напомним, что город-герой находится под враждебной оккупацией с первых дней войны.

Напомним, что город-герой находится под враждебной оккупацией с первых дней войны. Всю свою жестокость и низость захватчики продемонстрировали в Мариуполе. Они полностью уничтожили город.

Лубинец опубликовал жуткие кадры с массовым захоронением на Старокрымском кладбище. Хуже всего то, что братская могила продолжает увеличиваться.

На могилах жертв русской тирании нет даже имен, только номера. Неизвестно даже, сколько человек похоронено в одной яме.

Советник мэра Мариуполя рассказал, что сейчас происходит в городе: смотрите видео