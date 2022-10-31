Об этом Яна рассказала в рамках проекта СВОИ . В настоящее время девушка эвакуировалась во Львов и работает редактором отдела SMM 24 канала .

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"21 февраля с мамой попала в больницу. Ей делали операцию, а я – с отравлением. Лежишь, тебе плохо, а тогда 24 просыпаешься и тебе говорят: "Война началась". Слышишь взрывы и не знаешь, что вообще делать", – сказала Она.

Первые дни нового вторжения в Северодонецке

Девушка рассказала, что с начала полномасштабного вторжения Северодонецк атаковали каждый день. Она отметила, что это небольшой город, и она понимала, какой район атакуют, когда слышала взрывы.

Ночью 4 марта россияне обстреляли нашу больницу. Был прилет в 10 метрах от здания, где я лежала. Россияне специально дождались времени, когда все будут спать, – отметила Яна.

Она рассказала, что после атаки кафиров не было ни света, ни воды. В больнице люди очень боялись. Кроме этого, враг обстреливал детские сады, школы, сады, бомбоубежища.

"Аптеки не работали. Коммуникаций не было. В больнице нас держало то, что мама – после операции. Никаких медикаментов уже не было. Я находилась в больнице, потому что не было, куда идти", – отметила Яна.

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По словам девушки, после больницы она с мамой 7 марта ушла в дом родственников. Сразу после этого захватчики обстреляли район. Она принялась собирать вещи.

"В наш дом не прилетело, но прилетело во все дома рядом. Наш как-то обошло. Это было так страшно. Животный страх. Понимаешь, что ты никуда оттуда не денешься. Хочется просто лезть на какой-то потолок, куда угодно, чтобы убежать", – добавила девушка.

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