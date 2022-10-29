В Северодонецке у мужчины была собственная клиника, где работала почти вся его семья. Его бизнес постепенно набирал обороты, увеличивался коллектив и открывались новые филиалы в области.
Читайте полностью Оперировали под обстрелами, жили на работе: как врач перевез собственную клинику из Северодонецка
Оккупанты обокрали клинику в Северодонецке
Вадим переехал в Ивано-Франковск. Там он решил продлить свое дело и открыть частную клинику. Мужчина рассказал, что оборудование из больницы в Северодонецке его перевезти не удалось. Несколько аппаратов он успел забрать.
Для того чтобы вывозить, нужно было его разобрать, специальные ключи, инженеры… Сложить аккуратно и тогда вывозить. А так, чтобы набросать и привезти металлолом… Мне было жалко. А потом мне сказали, что россияне обокрали клинику. Приехала какая-то машина, оккупанты ворвались в клинику и вывезли все в сторону Луганска. Поэтому нам пришлось начинать все с нуля, покупать оборудование,
– рассказал мужчина.
Когда удастся освободить Северодонецк
- Военный эксперт объяснил, когда нашим защитникам удастся освободить Северодонецк. Он убежден, что у ВСУ есть перспективы, чтобы уже зимой освободить оккупированный город.
- Отмечают, что освобождение Северодонецка зависит от обстоятельств и условий, которые позволят нашим бойцам эффективно провести операцию по деоккупации населенного пункта.
- 2 октября украинские защитники провели полную зачистку Лимана от российских оккупантов. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что эта операция позволила ВСУ выйти сразу на несколько направлений.
- Пропагандисты продолжают изменять свои сюжеты об "освобождении" Северодонецка. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты опубликовали видео, на котором показали, как жители захваченного города якобы радуются гумпомощи от России, а именно – сосискам в тесте.
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