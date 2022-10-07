Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что Вооруженные Силы делают все возможное для максимально быстрого освобождения наших населенных пунктов от российских захватчиков без привязки к дате.

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Мусиенко объяснил, что освобождение Северодонецка зависит от обстоятельств и условий, которые позволят нашим бойцам эффективно провести операцию по деоккупации населенного пункта. Так, ВСУ нужно действовать эффективно, быстро и точно. Кроме того, не забывая об осторожности.

Важно делать это (деоккупировать территории – 24 канал) с как можно минимальными потерями для личного состава, но такое продвижение возможно. Перспективы открываются безусловно,

– заметил военный эксперт.

Операция в Лимане открывает путь на Северодонецк

2 октября украинские защитники провели полную зачистку Лимана от российских оккупантов. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что эта операция позволила ВСУ выйти сразу на несколько направлений.

Лиманская операция позволила выйти на направление Рубежное, Сватово, Кременная, Лисичанск и Северодонецк,

– объяснил Череватый.

Он отметил, что у наших военных при имеющихся резервах есть возможность пойти по этим направлениям. Впрочем, для врага это должно стать сюрпризом.

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