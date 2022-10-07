Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що Збройні Сили роблять усе можливе для максимально швидкого звільнення наших населених пунктів від російських загарбників без прив'язки до дат.

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Мусієнко пояснив, що звільнення Сєвєродонецька залежить від обставин та умов, які будуть дозволяти нашим бійцям ефективно провести операцію щодо деокупації населеного пункту. Так, ЗСУ треба діяти ефективно, швидко та точно. Крім того, не забуваючи про обережність.

Важливо робити це (деокуповувати території – 24 канал) з якомога мінімальними втратами для особового складу, але таке просування можливе. Перспективи відкриваються безумовно,

– зауважив військовий експерт.

Операція в Лимані відкриває шлях на Сєвєродонецьк

2 жовтня українські захисники провели повну зачистку Лимана від російських окупантів. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ця операція дозволила ЗСУ вийти одразу на декілька напрямків.

Лиманська операція дозволила вийти на напрямок Рубіжне, Сватове, Кремінна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк,

– пояснив Череватий.

Він зазначив, що у наших військових за наявних резервів є можливість піти цими напрямками. Втім, для ворога це має бути сюрпризом.

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