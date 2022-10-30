Елена из Мариуполя, вынужденно выехавшая из дома во Львов, имеет знакомых, которые остались в городе. Она до сих пор поддерживает с ними связь, поэтому в интервью 24 каналу рассказала, как живется украинцам в разрушенном россиянами городе Марии.

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Как живут украинцы в оккупированном Мариуполе

В частности, Елена рассказала о своем друге, который не может покинуть город из-за старых больных родителей. Они не хотят уезжать, а он – их покидать. Каждый день мужчина плачет, словно ребенок.

Я просто общаюсь с людьми, которые украинцы. Я порвала связь со всеми людьми, которые считают, что Путин защищал свой народ. Я им откровенно все сказала. Я общаюсь только с людьми, которые за Украину. У нас есть друг. Я не хочу его называть. Он звонит нам каждый день и плачет. Просто плачет как ребенок. Он хочет уехать, но он не может, потому что у него там старенькие больные родители. Они не хотят уезжать, а он не хочет их покидать. Пьет. Плачет,

– рассказала Елена.

У Елены есть еще один знакомый. Он остался в оккупированном городе работать коммунальщиком. По словам Елены, у него зарплата 2000 рублей каждый день, а работает он 2 на 2 по 8 часов. В месяц у него выходит 30 000 рублей. Этого ему хватает на жизнь.

Сумма вроде бы неплохая, потому что сейчас в Мариуполе курс рубля с гривной 1 к 1. То есть 30 000 рублей – это 30 000 гривен. Он не голодает. Квартира у него целая, но мне все говорят, кто там остался, что без слез по Мариуполю нельзя ходить. Трудно. Но их пока не трогают. В том смысле, что не требуют менять паспорта, что не нужно идти и переписывать документы на квартиру, что-то менять,

– сказала Елена.

Однако оккупанты забирали коммерческие помещения. До 30 сентября – 1 октября если не появлялся владелец помещения, то оно переходит к российским захватчикам. А жилые квартиры, по словам местных, пока не забирают.

Как выживают украинцы в Мариуполе

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