Про це Яна розповіла у межах проєкту СВОЇ. Наразі дівчина евакуювалася до Львова і працює редакторкою відділу SMM 24 каналу.

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"21 лютого з мамою потрапила до лікарні. Їй робили операцію, а я – з отруєнням. Лежиш, тобі погано, а тоді 24 прокидаєшся й тобі кажуть: "Війна почалася". Чуєш вибухи й не знаєш, що взагалі робити", – сказала Яна.

Перші дні нового вторгнення у Сєвєродонецьку

Дівчина розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Сєвєродонецьк атакували щодня. Яна зазначила, що це невелике місто й вона розуміла, який район атакують, коли чула вибухи.

Вночі 4 березня росіяни обстріляли нашу лікарню. Був приліт за 10 метрів від будівлі, де я лежала. Росіяни спеціально дочекалися часу, коли всі спатимуть, – зазначила Яна.

Вона розповіла, що після атаки окупантів не було ні світла, ні води. У лікарні люди дуже боялись. Крім цього, ворог обстрілював дитячі садки, школи, садки, бомбосховища.

"Аптеки не працювали. Комунікацій не було. У лікарні нас тримало те, що мама – після операції. Жодних медикаментів вже не було. Я перебувала у лікарні, бо не було, куди йти", – зазначила Яна.

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За словами дівчини, після лікарні вона з мамою 7 березня пішла до дому родичів. Одразу після цього загарбники обстріляли район. Яна почала збирати речі.

"У наш дім не прилетіло, але прилетіло в усі будинки поряд. Наш якось оминуло. Це було так страшно. Тваринний страх. Розумієш, що ти нікуди звідти не подінешся. Хочеться просто лізти на якусь стелю, куди завгодно, аби втекти", – додала дівчина.

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