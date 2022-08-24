В рамках проекта СВОИ в интервью 24 каналу Татьяна и Анатолий рассказали о своем непростом пути. Они ведь вынуждены были спасаться от россиян дважды. Сначала в Крыму, а затем – в Мариуполе. Теперь же их приютил от врага Львов.

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Люди помогали повсюду

Татьяна рассказала, что на пути к новому дому им попадалось много очень хороших людей. Женщина отмечает, что очень благодарна всем, кто помогал им и способствовал спасению от российских захватчиков.

Но были и примеры бытовой помощи, которые тоже запечатлелись в ее памяти. Так, она рассказала, что стоматолог не взял от нее вообще денег за визит. И это, несмотря на то, что женщина готова была оплатить его работу.

В интервью Татьяна рассказывает, что они с мужем решили двигаться куда-нибудь в сторону Львова, но не подозревали, что осядут именно здесь. Сначала они жили в гимназии, а затем перебрались в приют "Твоя Опора".

Женщина была поражена тем, насколько все хорошо и уютно. А это сейчас особенно ценно для тех, кто в результате вооруженной агрессии врага потерял крышу над головой. Татьяна добавила, что ей очень понравились волонтеры. Ребята, работающие в "Твоей Опоре" буквально очаровали ее.

Здесь любовь. Мы такого города не видели, как Львов,

– подчеркнула она.

Супруги призвали эвакуироваться

Татьяна отметила важность эвакуации. Она попросила прислушаться к ней тех, кто живет вблизи зоны боевых действий. Ведь, подчеркивает женщина, там угрожают жизни не только оккупанты, но и снаряды, которые они выпускают из артиллерии.

Женщина утверждает, что самым дорогим нашим достоянием является жизнь. Поэтому ее и призвала беречь. Все остальное не имеет столь важного значения.

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