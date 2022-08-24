У рамках проєкту СВОЇ в інтерв'ю 24 каналу Тетяна й Анатолій розповіли про свій непростий шлях. Адже вони змушені були рятуватися від росіян двічі. Спочатку у Криму, а потім – у Маріуполі. Тепер же їх прихистив від ворога Львів.

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Люди допомагали всюди

Тетяна розповіла, що на шляху до нової домівки їм траплялося багато дуже хороших людей. Жінка наголошує, що надзвичайно вдячна всім, хто допомагав їм і сприяв порятунку від російських загарбників.

Але були й приклади побутової допомоги, які теж добряче закарбувалися у її пам'яті. Так, вона розповіла, що стоматолог не взяв від неї узагалі грошей за візит. І це попри те, що жінка готова була оплатити його роботу.

В інтерв'ю Тетяна розповідає, що вони з чоловіком вирішили рухатися кудись у сторону Львова, але не підозрювали, що осядуть саме тут. Спочатку вони жили у гімназії, а потім перебралися до прихистку "Твоя Опора".

Жінка була вражена від того, наскільки все гарно та затишно. А це зараз особливо цінно для тих, хто внаслідок збройної агресії ворога втратив дах над головою. Тетяна додала, що їй дуже сподобалися волонтери. Хлопці та дівчата, які працюють в "Твоїй Опорі" буквально зачарували її.

Тут любов. Ми такого міста не бачили, як Львів,

– підкреслила вона.

Подружжя закликало евакуюватися

Тетяна наголосила на важливості евакуації. Вона попрохала прислухатися до неї тих, хто мешкає поблизу зони бойових дій. Адже, підкреслює жінка, там загрожують життю не лише окупанти, а й снаряди, які вони випускають з артилерії.

Жінка стверджує, що найдорожчим нашим надбанням є життя. Тож його вона й закликала берегти. Усе решта не має настільки важливого значення.

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