В сети писали о якобы вывозе россиянами людей из Олешек: что говорят в Офисе омбудсмена

В сети появились сообщения о якобы вывозе российскими военными жителей Олешек в неизвестном направлении. В Офисе омбудсмена ответили на такие вбросы.

Об этом представители омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщили украинским СМИ, в частности "Новости.LIVE".

Вывозят ли людей из Олешек?

У нас пока нет подтверждения таких действий со стороны России,

– подчеркнули в Офисе омбудсмена.

До этого в сети распространялась информация о том, что российские оккупанты якобы вывозили людей из Олешек в неизвестном направлении без участия омбудсменов и их команд.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что направляется в Херсонскую область в рамках гуманитарной миссии, и призвал доверять исключительно официальным источникам.

Напомним, 29 октября делегации представителей Украины, США и России прибыли в пункт отправления гуманитарного груза в оккупированные Олешки в Херсонской области. Для обеспечения прозрачности миссии на месте работают журналисты из трех стран. Сама доставка жизненно необходимой помощи в оккупированный город запланирована на 30 октября.