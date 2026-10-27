Все желающие смогут покинуть Олешки: Лубинец рассказал о ходе гуманитарной миссии

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области продолжается гуманитарная миссия, для проведения которой был согласован режим прекращения огня. Стало известно, соблюдают ли стороны договоренности и на каких условиях местные жители смогут покинуть город.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смогут ли жители Олешек выехать на подконтрольную Украине территорию?

По словам Лубинца, все жители временно оккупированных Олешек, которые захотят выехать на подконтрольную Украине территорию, получат такую возможность.

Перед этим в рамках гуманитарной миссии должны провести разминирование дороги и доставить необходимый груз. После выполнения этих задач на месте будут находиться представители трех стран.

Все, кто захочет выехать в Украину, – смогут это сделать. Каждый, кто нуждается в нашей помощи, ее получит,

– заверил омбудсмен.

В то же время Лубинец не уточнил, когда именно начнется выезд гражданских лиц.

Соблюдают ли стороны режим тишины?

Омбудсман сообщил, что с момента введения режима прекращения огня в Олешках не было зафиксировано ни одного нарушения договоренностей.

По его словам, российская сторона также не пыталась продвигаться вперед. Лубинец отметил, что постоянно поддерживает связь с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Работа по преодолению гуманитарного кризиса в Олешках продолжается еще с конца февраля 2026 года. Однако, по словам омбудсмена, существенного прогресса удалось достичь только в сентябре благодаря участию первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец также подчеркнул, что американская сторона следит за выполнением обязательств, взятых на себя участниками соглашений.

Как долго продлится режим тишины в Олешках?

Ранее Дмитрий Лубинец сообщил о введении режима тишины в Олешках для проведения гуманитарной миссии. Договоренности вступили в силу 27 октября в 03:00 по киевскому времени и должны действовать до 22:59 1 ноября.

Прекращение огня касается определенных территорий, связанных с гуманитарной миссией, а не всей линии фронта.

Таким образом, договоренности должны обеспечить условия для доставки помощи, разминирования и добровольного выезда гражданских лиц из оккупированного города.