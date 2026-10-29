Для жителей Олешек готовят гуманитарную помощь, – Лубинец

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в оккупированные Олешки в Херсонской области продолжается. А гуманитарный груз планируется доставить в город 30 октября.

Об успешном ходе разминирования сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешки?

Украина продолжает подготовку гуманитарной миссии в оккупированные Олешки в Херсонской области. В настоящее время специалисты разминируют маршруты, необходимые для безопасного проведения миссии. Параллельно украинская сторона формирует гуманитарный груз, который планируется доставить жителям города 30 октября.

Разминирование проходит успешно. Готовим гуманитарную помощь для жителей Олешек,

– отметил омбудсман.

Режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и на момент сообщения длился уже 54 часа.

Лубинец подчеркнул, что реализация гуманитарной миссии стала возможной, в частности, благодаря постоянной коммуникации с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны поддерживают связь и координируют выполнение достигнутых договоренностей.

Отдельно украинский омбудсмен поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к гуманитарной миссии и помощь гражданским лицам в Олешках.

Наша задача – доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе, и обеспечить возможность безопасного выезда гражданских лиц,

– подчеркнул омбудсман.

В то же время проведение миссии зависит от подготовки маршрутов и соблюдения согласованных условий прекращения огня. По словам Лубинца, работа над выполнением договоренностей продолжается.

Согласно предварительным договоренностям, временное перемирие на определенных участках Херсонской области должно продлиться до вечера 1 ноября.