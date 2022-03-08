Эвакуация из Сум продолжается: россияне прибегали к обстрелам

Эвакуация из Сум в Полтаву продолжается. Однако оккупанты стреляли в направлении трассы во время движения автобусов с людьми.

Соответствующую информацию обнародовало Суспільне. Стрелять оккупанты начали ориентировочно в 13 часов 8 марта.

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Оккупанты стреляли в направлении трассы во время эвакуации из Сум

Гуманитарный коридор из Сум в Полтаву продолжается, ситуация на трассе спокойная. Около 13:00 российские военные начали стрелять в направлении трассы, автобусы с людьми временно не пропускали из-за опасности,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 13:59 8 марта движение колонны возобновилось. Утром о гумкоридорах сообщила Ирина Верещук. Они будут действовать с 9.00 по 21.00 8 марта.

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