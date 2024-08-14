Ежедневно из города выезжают всего 10 – 15 человек. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает 24 Канал.

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Как проходит эвакуация в Торецке

По словам Филашкина, кроме взрослых, на эвакуацию также ожидают 1993 ребенка. Он отметил, что эвакуация из Торецка продолжается, но очень медленно. До начала эвакуационных мероприятий в десятикилометровой прифронтовой зоне находились 4 тысячи детей.

Люди все находятся в подвальных помещениях, к сожалению, выезжают очень медленно,

– поделился Филашкин.

Ежедневно из города выезжают всего 10 – 15 человек. Председатель ОВА сообщил, что полиция и ГСЧС постоянно работают с органами власти, чтобы ускорить процесс эвакуации.

Кроме этого, в Покровской громаде все еще остаются около тысяч человек 60 тысяч человек. Филашкин добавил, что люди пытаются уехать самостоятельно и с помощью различных инфраструктур.

Напомним, что по словам председателя Торецкой МВА, на территории громады есть люди, которые отказываются эвакуироваться. Он также добавил, в городе нет централизованного водоснабжения, газа и света.